„So eine Bescherung“ heißt es am Sonntag, 23. Dezember; Beim Puppentheater Gabi Kussani in Elm öffnet sich dann um 11 Uhr der rote Vorhang zu einer Matinee. Gabi Kussani zeigt diesen Weihnachtsklassiker in einer Zusatzveranstaltung für die kleinen und großen Kasperfans.

Zum Inhalt: Auch bei Kasper und seiner Großmutter steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Die Bratäpfel duften, Kasper und Seppel üben Weihnachtslieder. So geht alles in Ruhe seinen Gang, bis der Förster hereinschaut und feststellt: Kasper hat den Christbaum vergessen, „so eine Bescherung!“. Kasper macht sich sogleich mit seinem Schlitten auf in den verschneiten Winterwald. Dass es dort turbulent zugehen wird, darf hier noch verraten werden. Aber, wird er es auch schaffen, noch vor der Weihnachtsnacht zurück zu sein?

Eine Kartenreservierung für diesen Familienspaß ist erforderlich unter Tel. (0 68 34) 95 26 56 beim Puppentheater Gabi Kussani, Am alten Schacht 36 in Schwalbach-Elm. Info auch im Internet.