Mehrere Unfallfluchten am Wochenende

In Bous ist am Sonntagmorgen ein junger Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflohen. In der Nähe der Halteranschrift in Wadgassen konnte der Fahrer schließlich gefunden und auch kontrolliert werden. Der 22-jährige Wadgasser hatte in seiner Gürteltasche Cannabisblüten versteckt. Seine Fahrtüchtigkeit war allerdings nicht beeinträchtigt, teilt die Polizei mit.

Eine weitere Unfallflucht nahm die Polizei am Sonntag in Wadgassen auf: In der Nacht war ein geparkter VW Caddy in der Saarstraße links stark beschädigt worden. Aufgrund der Unfallspuren muss das verursachende Fahrzeug in Richtung Bous gefahren sein, es verlor seinen rechten Außenspiegel und müsste rechts stark beschädigt sein. Wie die Polizei mitteilt, müsste es sich um einen grauen Peugeot oder Citroen handeln.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bous, Tel. (0 68 34) 92 50.