Polizei : Autoknacker in Dillingen und Elm

Foto: dpa/Friso Gentsch

Dillingen/Elm Bereits in der Nacht zum Dienstag sind sowohl im Dillinger Innenstadtbereich sowie in der Rothenbergstraße in Elm mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Wie die Polizei Saarlouis am Sonntag mitteilte, klauten unbekannte Täter unter anderem eine Geldbörse samt Bargeld, Karten und Dokumenten sowie weitere Wertgegenstände aus den Autos.



