Pläne werden konkret Ministerium nennt Kosten – Neuer Verkehrskreisel in Elm soll bald kommen

Es ist ein schon lange gewünschtes Vorhaben für viele Menschen im Schwalbacher Ortsteil Elm: ein Verkehrskreisel in der Ortsmitte. Denn bisher müssen sich Autofahrer im Bereich zwischen der zentralen Bachtalstraße, Grubenstraße, Am Alten Schacht und der Sebastianstraße durch einen größeren und teils unübersichtlichen Kreuzungsbereich manövrieren. Doch damit könnte in naher Zukunft bald Schluss sein, denn das Projekt wird jetzt zunehmend konkreter.