Neue Buslinie geplant Pilotprojekt für drei Jahre – neuer Ortsbus soll ÖPNV in Schwalbach verbessern

Weniger Autos, mehr ÖPNV – die ambitionierten Ziele von Mobilitätsministerin Petra Berg zu einer klimagerechteren Verkehrswende im Saarland hatten zuletzt viel Kritik einstecken müssen. Denn gerade in den ländlichen Gebieten, wo ein schneller öffentlicher Personennahverkehr kaum vorhanden ist, sind viele Menschen nach wie vor auf das Auto angewiesen. In der Gemeinde Schwalbach könnte sich das jedoch recht bald ändern. Denn hier gab vor Kurzem der Gemeinderat grünes Licht für ein Pilotprojekt, dass die ÖPNV-Situation in den verschiedenen Gemeindebezirken deutlich verbessern soll.