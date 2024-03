Hüttersdorf Ostermarkt in Hüttersdorf ein Erfolg

Während der musikalischen Gestaltung überreichte Ortsvorsteher Bernd Valentin den Besuchern ein kleines Willkommensgeschenk in Form eines Ostereis. Unter den Gästen weilten auch viele Vertreterinnen und Vertreter aus Landes- und Kommunalpolitik. Dies zeige, so heißt es in einer Mitteilung, welchen überregionalen Stellenwert dieser Ostermarkt besitze. Bürgermeister Wolfram Lang richtete in seinen Grußworten den Beteiligten seinen Dank für die Durchführung der Veranstaltung aus. Ortsvorsteher Bernd Valentin dankte den Standbetreibern und Schaustellern für ihre Teilnahme am Ostermarkt, besonders aber der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK, ohne die keine Veranstaltung in Hüttersdorf dieser Größenordnung stattfinden würde.