Der amtierende Bürgermeister Joachim Neumeyer tritt bei der Bürgermeisterwahl in Schwalbach im Mai 2019 erneut an. Die Vertreterversammlung der CDU wählte ihn einstimmig zu ihrem Kandidaten. Neumeyer betonte in seiner Rede, dass er die erfolgreiche Arbeit, die er vor acht Jahren begonnen habe, weiterführen wolle, teilt die CDU mit. red