14 Jahre Bürgermeister von Schwalbach Hans-Joachim Neumeyers letzte Tage als Rathauschef: „Es gab schon einige dieser berühmten schlaflosen Nächte“

Nach 47 Jahren in der Gemeindeverwaltung von Schwalbach – fast 15 Jahre davon als Bürgermeister – hört Hans-Joachim Neumeyer nun auf. Im SZ-Gespräch verriet er, was er jetzt als Nächstes plant – und was ihm heute noch "Gänsehaut-Momente" beschert.

Foto: Tom Peterson