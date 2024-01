Neujahrsempfang in Schwalbach Neumeyer hält seine letzte Neujahrsrede

Schwalbach „Nach vier Jahren ohne Neujahrstreffen freue ich mich zu Beginn des neuen Jahres, dass ich wieder so viel Bürger im Gemeindesaalbau empfangen kann“, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer. Nach 13 Jahren Chef im Rathaus, war es seine letzte Neujahrsansprache. Im Sommer übergibt er das Amt an seinen Nachfolger, der am 9. Juni bei den Kommunalwahlen gewählt wird.