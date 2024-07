Hülzweiler Gruselig wird es auf der Freilichtbühne Hülzweiler

„Beast Side Story“ heißt das Stück, das die Volksbühne Hülzweiler in diesem Sommer an acht Terminen präsentiert. Autor und Spielleiter Michael Schwed hat dazu das Motiv der tragischen Liebegeschichte der „West Side Story“ vor dem Hintergrund des Bandenkriegs zweier rivalisierender Jugendgangs in die Welt der Vampire und Frankenstein-Monster übertragen. Die tragische Liebe zwischen Maria von den puerto-ricanischen Sharks und Tony von den US-amerikanischen Jets in der „West Side Story“ wiederum basiert auf der Shakespeare-Tragödie „Romeo und Julia“, der Geschichte zweier junger Liebender, die verfeindeten Familien angehören und unter unglücklichen Umständen durch Selbstmord zu Tode kommen.