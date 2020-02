Hülzweiler Etwa 100 Menschen verfolgten die Sitzung des Ortsrates Hülzweiler, in der es um einen möglichen Windpark ging.

Die Windenergie bekam am Dienstag auch in Hülzweiler einigen Gegenwind zu spüren. Dort behandelte der Ortsrat im Haus für Kultur die mögliche Aufstellung von Anlagen nördlich des Ortes – die SZ berichtete bereits kurz.

Infoveranstaltung in Hülzweiler : Großes Interesse an Windpark-Thematik

Etwa 100 Personen waren gekommen, aus Elm, Schwarzenholz und vor allem Hülzweiler. Etwas mehr als die Hälfte davon Kritiker der Windkraft. Kurz vor der Sitzung hatten die Freien Wähler zum Protest vor der Halle geladen. An einer Informationsveranstaltung im Januar hatten fast 200 Personen teilgenommen.

Maringer ermöglichte Fragen zum Thema auch außerhalb der regulären Einwohnerfragestunde. Zuvor informierte eine Präsentation über das Windkraftgebiet sowie zu Anlagen aufgrund einer ersten Anfrage einer Firma. „Ich würde mich nicht freuen über Windkraftwerke“, sagte eine Zuhörerin, „aber wo soll die Energie herkommen?“ Angesichts der Kritiker mit Schildern und Bannern sagte sie: „Es gibt nicht nur die Windkraftgegner in Hülzweiler.“ Dafür erntete sie lautstarken Protest und Buhrufe.

„Wir sollen die Natur erhalten und kriegen sie vor der Nase weggemacht“, kritisierte Karin Pistorius. Jetzt schon werde genau dort, wo die Standorte der Windkraftanlagen liegen sollen, der Wald gerodet. Durch Bergbau sei der Untergrund ein „Schweizer Käse“, führte Pistorius weiter aus. „Welche Gefahren sind dort zu erwarten?“ Die Rodungen erfolgten im Rahmen der Waldbewirtschaftung, sagte Hans-Joachim Both, Umweltsachbearbeiter der Gemeinde. Dafür gebe es einen „periodischen Betriebsplan“. Zur Situation durch den Bergbau sei die RAG eingebunden. „Das da ist Augenwischerei“, kritisierte ein Bürger Fotomontagen mit Windrädern und Landschaft. Die Anlagen werde man real „wesentlich mehr und prägnanter sehen“, befürchtete er. Andere sprachen gesundheitliche Schäden durch Infraschall, Lärm und Schlagschatten an. Außerdem einen zu geringen Abstand zu Wohngebieten in Hülzweiler und Schwarzenholz.