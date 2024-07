Bei Dauerregen am Samstag fanden nur wenige den Weg auf das Burgplateau, wo sich rund 40 Händler, Gastronomen und verschiedene Gruppen mit ihren Lagern präsentierten. Bei bestem Sommerwetter kamen am Sonntag dann die Besucher in Scharen, von Familien mit Kindern bis zu Senioren, und nahmen den bei diesen Temperaturen doch recht anstrengenden und schweißtreibenden Aufstieg zur Ruine in Angriff.