Mit Meditation zur inneren Ruhe

Die Kreisvolkshochschule in Schwalbach startet am 27. August, 19.15 Uhr, in der Johannes-Gutenberg-Schule einen Meditationskurs. Meditation bietet eine Möglichkeit, Ausgeglichenheit und innere Ruhe zu finden, heißt es in der Ankündigung. red