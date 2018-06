später lesen Laurentiuskapelle Meditative Impulse in der Kapelle Teilen

„Kerzen, Musik und meditative Impulse“ heißt es in der Laurentiuskapelle in Hülzweiler am Mittwoch, 13. Juni, 18 Uhr. Das Vorbereitungsteam lädt die Besucher ein, sich Zeit zu nehmen, die Natur in Gottes Schöpfung zu betrachten, hinzuhören, hinzuschauen und im Staunen zu verweilen. Von Raimund Kläser