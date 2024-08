Markus Weber im Gespräch „Ein ganz anderer Grad der Verantwortung“: Was Schwalbachs neuer Bürgermeister jetzt plant

Interview | Schwalbach · Seit einigen Wochen ist der frühere Hauptamtsleiter Markus Weber jetzt schon der neue Bürgermeister von Schwalbach. Im SZ-Gespräch verrät er, was ihm am neuen Amt besonders überrascht hat, was er von verlängerten Kita-Öffnungszeiten hält – und wie er sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeinderat vorstellt.

13.08.2024 , 15:52 Uhr

Schwalbachs neuer Bürgermeister Markus Weber ist erst seit wenigen Wochen im Amt. Als ehemaliger Hauptamtsleiter kennt er den Alltag im Rathaus aber schon seit vielen Jahren. Foto: Markus Weber