Besonderes Malschuljahr : Mal- und Kunstschule feiert runden Geburtstagssaison

Sheila Zinßmeister, Schülerin bei Dozentin Ursula Knabe an der Mal- und Kunstschule Schwalbach, schuf dieses Porträt (Ausschnitt). Foto: Marylene Neu

Schwalbach Schwalbacher Einrichtung besteht nun seit 40 Jahren.

Mit einem vielseitigen Kursprogramm startet die Mal- und Kunstschule Schwalbach am Montag, 23. September, in das neue Malschuljahr 2019/2020. Es ist eine besonderes, denn in dies kann sie auch ihr 40-jähriges Bestehen feiern.