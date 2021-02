Schwalbach : Mal- und Kunstschule plant virtuelle Kunstausstellung

Schwalbach In Schwalbach sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene angesprochen, mitzumachen.

Gegen die pandemiebedingte Entmutigung und Ernüchterung sehen die Verantwortlichen die Bildende Kunst als probates Mittel, „die in uns allen wohnenden kreative Kräfte zu wecken“. Das Gehirn brauche und liebe neue Reize. „Wir laden alle Kunstbegeisterte, Klein und Groß dazu ein, die Kunst als faszinierende Freizeitgestaltung zu entdecken und Glück und Freude am künstlerischen Gestalten zu empfinden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Malt und zeichnet die Welt, wie sie ist oder wie sie Euch gefällt, in jeglicher Technik und mit jeglichen Materialien.“ Die Dozentinnen stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Hilfe oder Anregungen gebraucht werden.