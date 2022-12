Landesbeste Azubis im Landkreis Saarlouis : Er sorgt dafür, dass Kunden gefunden werden

Schwalbach Alexander Neumeyer kennt sich aus mit Suchmaschinen – und zwar so gut, dass der Schwalbacher landesbester Kaufmann für Marketingkommunikation ist.

Seine Ausbildung hat der Schwalbacher bei der Marketingagentur IMA in Saarbrücken absolviert, dorthin kam er über einen Umweg. Ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Saarbrücker Staatskanzlei hatte Neumeyers Interesse für die Welt des Marketings geweckt. Somit fing er kurzerhand seine Ausbildung in diesem Bereich an.

Fasziniert erzählt der ehemalige Auszubildende von seinem Beruf: „Mein Bereich ist die Suchmaschinenoptimierung. Durch gesammelte Erfahrungswerte weiß ich genau, was man an den Webseiten der Kunden verändern muss, damit diese bei den Suchanfragen möglichst weit oben erscheinen.“ Wichtig sei die richtige Kundenbetreuung, denn jede Firma und jeder Kunde ist individuell, erzählt er, und weiter: „Somit braucht es auch viel Einfühlungsvermögen und Kreativität, um den Internetauftritt der Kunden bestens auf die Suchanfragen ihrer Zielgruppe anzupassen.“

Der Landessieger hat Freude an seiner Arbeit und noch einiges vor, denn vor Kurzem hat er eine Weiterbildung zum Fachwirt im Bereich Marketing in der Abendschule begonnen. „Das lässt sich mit dem Meister in Handwerksberufen vergleichen. Was danach kommt, weiß ich noch nicht, jedoch möchte ich mich immer weiterbilden. Mein Beruf hat viel Potenzial, da der Internetauftritt von Firmen in der heutigen Zeit immer wichtiger wird.“