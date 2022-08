Sprengen : Kurioser Fehlalarm verursacht Feuerwehreinsatz

Irrtümlich mussten Feuerwehren aus Schwalbach und Püttlingen ausrücken. Foto: BeckerBredel

Sprengen Ein vermeintlicher Fallschirmsprungunfall hat am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Schwalbach und Püttlingen ausgelöst. Zuvor hatte eine Anruferin in Sprengen über Notruf mitgeteilt, dass sie an der hinter ihrem Haus verlaufenden Hochspannungsleitung einen Fallschirmsprung beobachtet habe, der vermutlich in der Leitung geendet sei.