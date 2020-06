Jetzt geht’s los : Großes Kino in Schwalbach

Schwalbach Kreatives, aber auch Sportliches und eine Tagesfahrt in den Erlebnispark Bliesgau bietet das Sommerferienprogramm des Jugendbüros Schwalbach.

Beim Programm für die Sommerferien arbeitet das Jugendbüro mit dem Kreisjugendamt Saarlouis und verschiedenen Trägerorganisationen zusammen. Zum Auftakt der Ferien lädt der Turnverein Griesborn in Zusammenarbeit mit der Jugendbüro zu einem Familienwochenende ein. Am Samstag, 4. Juli, heißt es in Anlehnung an ein bekanntes TV-Format eines großen Privatsenders „Schlag den Betreuer“ als Gruppenspiel. Für Sonntag, 5. Juli, ist ein Geländespiel geplant – eine etwas komplexere Schnitzeljagd, bei der die Gruppen sich frei durch den Wald von Station zu Station bewegen. Wie immer steht das Geländespiel auch in diesem besonderen Jahr unter einem eigenen Motto: Mit einer richtigen „Story“ hinter den Spielen können sich die Teilnehmer in eine „andere Welt“ begeben. Eine Gruppe entspricht jeweils einer Familie oder besteht aus Angehörigen eines Haushaltes. Anmeldeformulare auf www.tv-griesborn.de.