Feuerwehrübung : Die Küche stand in Flammen

Die Jahreshauptübung der Schwalbacher Löschbezirke war an der Kindertageseinrichtung St. Laurentius in Hülzweiler. Foto: Johannes A. Bodwing. Foto: Johannes A. Bodwing

Hülzweiler 170 Schaulustige verfolgten die Jahreshauptübung der drei Löschbezirke der Schwalbacher Feuerwehr in Hülzweiler.

Die Verletzten kamen im Mannschaftsbus zum Einsatzort. Mit teilweise furchtbar realistisch aussehenden Wunden platzierten sie sich in der Kindertageseinrichtung St. Laurentius in Hülzweiler. Dort fand am Samstagnachmittag die Jahreshauptübung der Schwalbacher Feuerwehren statt. Eine Gasexplosion hatte laut Übungsszenario die Küche in Brand gesetzt. Flammen durchschlugen die Überdachung und im zweistöckigen Gebäude wurden acht Personen vermisst. Etwa 170 Zuschauer verfolgten den Einsatz der Löschbezirke Elm, Schwalbach und Hülzweiler. Bei dem Brand der Stufe 5 waren alle drei Löschbezirke der Gemeinde alarmiert worden. Rund 80 aktive Feuerwehrleute kamen zum Einsatz, mit acht Feuerwehrfahrzeugen. Dazu um die acht Helfer der DRK-Ortsvereine Elm und Schwalbach. Nach rund einer halben Stunde beendete Einsatzleiter Michael Schwed die Übung.

Weiter ging es danach am Feuerwehrgerätehaus auf dem Hülzweiler Marktplatz. Dort warteten schon 150 Portionen Gulaschsuppe und der Spielmannszug sowie zahlreiche Ehrungen für die Feuerwehrleute und Beförderungen. Es sei Klasse zu sehen, sagte die Erste Beigeordnete Alexandra Heinen in Vertretung von Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer, „wie viele aktive Macher in Schwalbach, Elm und Hülzweiler unterwegs sind“. Sie seien in ständiger Einsatzbereitschaft, wandte sich Heinen an Feuerwehr und DRK. Die drei Löschbezirke haben durch gute Nachwuchsarbeit aktuell 49 junge Menschen. Neun der Jüngsten im Alter von sechs bis acht Jahren bekamen als Auszeichnung für ihre Leistungen das Kinderflämmchen.