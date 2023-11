Rosenmontagsumzug gefährdet Hilferuf der IG Rosenmontagszug in Schwalbach-Griesborn

Griesborn · Einen Hilferuf sendete die „IG Rosenmontagszug Schwalbach-Griesborn“ an Bürgermeister Hans-Joachim Neumeier, Ortsvorsteher Bernd Schweitzer und an interessierte Vereine und Mitbürger. Vor dem Hintergrund, dass der Verein nach über 50 Jahren, die Organisation des Rosenmontagszuges nicht mehr alleine stemmen kann, nahm sich Bürgermeister Hans-Joachim Neumeier der Sache an. Er lud Interessierte zu einem Informationsgespräch ins Rathaus ein.

15.11.2023 , 15:44 Uhr

Eindrücke des Rosenmontagszugs Schwalbach über die Jahre 28 Bilder Foto: Robert Claus

Von Robert Claus

Das Interesse war sehr groß, denn zum Erstaunen von Bürgermeister Neumeier, Ortsvorsteher Bernd Schweitzer und dem Vorsitzenden Peter Wilhelm, fanden über 30 Personen den Weg ins Rathaus. Hier geht es zur Bilderstrecke: Eindrücke des Rosenmontagszugs Schwalbach über die Jahre