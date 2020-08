Spontanumzug statt Traditionsveranstaltung : Hülzweiler lässt sich die Kirw nicht ganz nehmen

Hülzweiler „Wem is de Kirw?“, schallte es trotz Corona. Der Verein zur Pflege der Kirmestradition hatte einen spontanen Umzug durch Hülzweiler organisiert.

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen bis in die Nacht, ein besseres Kirmeswetter hätten sich die Hülzweiler nicht träumen können. Doch dort, wo sich sonst die Menschenmassen drängen, die Karussells drehen und Rostwurst, Pizza oder Popcorn duften, ist in diesem Sommer nichts von der besonderen Mischung aus Dorffest und Kirmes zu spüren.

Am Wochenende der traditionellen Kirw, einem der größten Volksfeste der Region, ist es sehr ruhig im Hülzweiler Ortskern. Keine Musik, nicht mal das Konzert am Kirwenmontag oder das Feuerwerk am Dienstagabend – all das fiel der Pandemie zum Opfer. Solange er denken kann, erklärt Jürgen Weber, Vorsitzender des Karnevalsvereins „Die Bollen“ in Hülzweiler, der die Kirmes mitorganisiert, ist die Traditionsveranstaltung nicht aus dem Schwalbacher Ortsteil wegzudenken. Die gähnende Leere entlang der Straßen und auf dem Festplatz, sagt er, fühle sich an wie eine Katastrophe. Weber sorgt sich um den Fortbestand der Vereine: „Ich fürchte, dass es zu Langzeitwirkungen kommen könnte. Vielleicht empfinden manche Leute dieses Nichtstun entspannend und springen irgendwann vom Vereinsleben ab“, sagt er. Wie es mit der kommenden Fastnachtssession beim KV „Die Bollen“ aussieht, darüber, sagt Weber, wird mit aller Sorgfalt noch entschieden. „Die Garden trainieren, die Kinder brauchen die Abwechslung“, erklärt der Vorsitzende.