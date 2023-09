Deutsches Rotes Kreuz kooperiert mit Theatergruppe “Das ist mal eine Abwechslung“ – Dracula-Theater bei der Blutspende

Schaurige Gestalten mit Umhängen und dunklem Lippenstift begrüßten am Mittwochnachmittag die Blutspender im Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler. Die Mitglieder der Merziger Theatergruppe hatten sich mit Make-up und Kostümen in Schale geworfen und überreichten jedem Besucher eine kleine „Blutspritze“ – eigentlich nur Traubensaft.