Geschlechtsspezifische Symptome : Infoabend: Anzeichen auf Herzinfarkt bei Frauen besser erkennen

Schwindel, Beklemmung und außer Atem? Bei Frauen kann dies mitunter auch ein Anzeichen für einen Herzinfarkt sein. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Schwalbach Starker Schmerz und Druck in der linken Brust, der über die Schulter bis in den linken Arm ausstrahlt: ein typisches Symptom für einen Herzinfarkt. Doch im Gegensatz zu Männern kündigt sich dieser nur bei rund der Hälfte der Frauen auf diese Weise an.

Sie haben in der Regel weniger eindeutige Anzeichen, wie etwa ein Schweregefühl, Beklemmung, Schmerzen oder Unbehagen im Oberbauch, Rücken, Nacken oder Kiefer, Übelkeit, Kurzatmigkeit, Schwindel und ungewöhnliche Müdigkeit. Weil aber gerade Frauen diese Beschwerden nicht ernst nehmen und eine Diagnose unter anderem aufgrund mangelnder Kenntnis der geschlechterspezifischen Unterschiede erschwert wird, geht zumeist wertvolle Zeit verloren.

Dies schlägt sich auch in den Statistiken des Statistischen Bundesamtes nieder. Alleine 2020 verstarben 338 001 Menschen in Folge einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Mit 53 Prozent machen Frauen hier den größten Teil aus. Beim Herzinfarkt, der ebenfalls zu dieser Krankheitsgruppe gehört, liegt der Anteil der Frauen dagegen bei rund 41 Prozent. Insgesamt starben im vorherigen Jahr 44 529 Menschen in Deutschland an einem Herzinfarkt.

Mit dem Infoabend „Herzgesundheit bei Frauen“ wollen die Beteiligten des „Herzalarm“-Teams vom Herzzentrum Saar der SHG Kliniken Völklingen genau das ändern. Am Mittwoch, 10. November, informieren Dr. Jennifer Wolf, Internistin und Angiologin, Brigitte Kaiser, Koordinatorin im Völklinger Herzzentrum sowie Lena Reichert aus der Herzchirurgie dazu im Kleinen Saal des Gemeindesaalbaus in Schwalbach.

Beginn der rund 90-minütigen Veranstaltung ist um 18 Uhr. Es gelten die 3G-Regeln und wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Veranstaltung per Livestream im Internet zu verfolgen.

Mit dem Infoabend schließt die Gemeinde Schwalbach zugleich ihre diesjährige Inforeihe „HerzSchlag“ ab. Diese soll im kommenden Jahr mit den Themen „Schlaganfall“, „Notfallmaßnahmen“ sowie „Ernährung und Bewegung“ fortgesetzt werden.