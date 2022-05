Handball : Elm-Sprengen greift nach der Saarlandliga

„Eigentlich müsste ich nach der Saison aufhören. Was will man als Trainer mehr?“, sagt Patrick Grabenstätter und lacht. Der Trainer führte den TuS Elm-Sprengen ins Finalturnier um den saarländischen Handball-Pokal und ist auf einem guten Weg, den Titel in der Verbandsliga einzufahren. Foto: Verein

Elm/Sprengen Traditionsverein steht nach fünf Jahren vor der Rückkehr in die höchste saarländische Handball-Liga.

Der TuS Elm-Sprengen hat die Rückkehr in die Handball-Saarlandliga dicht vor Augen. Gewinnt der TuS seine beiden verbleibenden Spiele, ist er nicht nur Meister der Verbandsliga, sondern kann nach fünf Jahren wieder ins saarländische Oberhaus zurückkehren. Gegen RW Schaumberg kann der Tabellenführer am Samstag den nächsten großen Schritt machen. Anwurf in der Schwalbacher Jahnturnhalle ist um 18 Uhr. Im letzten Spiel des Jahres treffen die sogenannten Rabbits dann am 14. Mai auf die HSG TVA/ATSV Saarbrücken II.

„Eigentlich müsste ich nach der Saison aufhören. Was will man als Trainer mehr?“, scherzt Patrick Grabenstätter, seit Sommer 2020 TuS-Trainer. Den Erfolg seiner Mannschaft kann er selbst nicht so recht fassen: „Ich kann es mir selbst nicht so ganz beantworten. Ich habe keinen Spieler in den Zaubertrank geworfen.“ Vielmehr sei die junge Mannschaft, die gerne mit schnellem Gegenstoß-Spiel auftrumpft, im Saisonverlauf über sich hinausgewachsen. Mit Ehrgeiz, Trainingseifer, der nötigen Portion Glück in knappen Duellen und gutem Zuschauerzuspruch – beim 35:33-Sieg im Derby gegen den SV Bous waren 200 Zuschauer in Schwalbach – setzte sich die Mannschaft früh in der Verbandsliga-Spitzengruppe fest.

Info Der nächste Rekord für den HC Dillingen/Diefflen Nach dem Rekord-Spiel zwischen dem HC Dillingen/Diefflen und dem HSV Merzig/Hilbringen, das mit 16:21 das torärmste Spiel der Saarlandliga-Saison war, hat der HC einen weiteren Bestwert aufgestellt: Im Heimspiel gegen den TuS Brotdorf, das der HC mit 32:22 (14:16) gewann, erzielte Felix Faller 18 (!) Tore. „Es lief gut“, kommentierte der Linksaußen seine Leistung lachend. Seine 13 Feldtore und fünf Strafwürfe sind die höchste Tor-Anzahl in der Saarlandliga, seit Christopher Huber im Oktober 2017 für den SV Zweibrücken II bei der 33:34-Niederlage bei der HSG TVA/ATSV Saarbrücken 19 Mal traf. Am Mittwoch folgten für Faller und den HC noch ein 28:24 (18:12)-Sieg bei der HSG Dudweiler-Fischbach. Die HSG Fraulautern-Überherrn besiegte am Wochenende in Überherrn die HG Saarlouis II mit 32:24 (15:11), am Donnerstag folgte ein 33:29 (17:15) beim TV Merchweiler, ehe es am Samstag um 18 Uhr zum HSV Merzig/Hilbringen geht. Die HG Saarlouis II spielte am Freitag nach Redaktionsschluss gegen Schlusslicht HSG Nordsaar.

Mit 34:10 Punkten hat der TuS vier Zähler Vorsprung auf den direkten Verfolger HWE Erbach/Waldmohr (30:10), der aber noch zwei Nachholspiele zu absolvieren hat. Der HC Schmelz als Dritter (28:12 Punkte) hat nur noch theoretische Chancen auf den Titel. Gegen Schmelz hat der TuS den direkten Vergleich gewonnen (zweimal 21:20) – und auch im Vergleich zur HWE liegt er vorne. Im Hinspiel siegte Elm-Sprengen mit 27:26, am 26. April im Rückspiel fegte der TuS den Gegner mit 28:20 förmlich aus der Jahnsporthalle. Die Ausgangsposition – in dieser Saison steigt im Gegensatz zu den Vorjahren nur der Meister auf – könnte also besser kaum sein. „Jetzt können wir es selbst entscheiden“, weiß Grabenstätter.