Ausschüsse sollen eher mitentscheiden Nur noch die Hälfte – Gemeinderat von Schwalbach kürzt Bürgermeister-Budget

Bauarbeiten, Reparaturen, Anschaffungen – um gerade kleinere und zeitkritische Projekte in den Kommunen nicht unnötig zu verlangsamen, können Bürgermeister einer Gemeinde über Ausgaben in einem gewissen finanziellen Rahmen verfügen, ohne dabei die örtliche Politik einbeziehen zu müssen. Ab wann etwa der Gemeinderat oder seine Ausschüsse zwingend einbezogen werden müssen, wird in der Regel in der Geschäftsordnung des jeweiligen Gemeinderates festgelegt. Auf seiner konstituierenden Sitzung hat der neue Schwalbacher Gemeinderat jetzt mehrheitlich einem Antrag der SPD-Fraktion zugestimmt, der eine deutliche Reduzierung des finanziellen Verfügungsrahmens von Bürgermeister Markus Weber (parteilos) vorsieht.