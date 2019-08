Neuer Gemeinderat : Schwalbach hat ab sofort drei Beigeordnete

Schwalbach Alexandra Heinen (CDU), Michael Theis (SPD) und Hans Günter Groß (CDU) wurden gewählt. Im neuen Rat koalieren SPD und CDU.

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schwalbach haben am 26. Mai gewählt. Auf der Grundlage ihrer Stimmen sitzen nun acht Frauen und 25 Männer im Gemeinderat. Der konstituierte sich am Donnerstagabend in der ersten Sitzung der neuen Amtszeit 2019 bis 2024. Acht Parteien stellen den Rat, neu darin sind die Grünen, die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) sowie die FDP. Die Verteilung der Sitze ergibt sieben Fraktionen mit zwölf Sitzen für die CDU, neun für SPD, drei Linke, drei UWG, drei FW/FBLS (Freie Wähler/Freie Bürgerliste Schwalbach) und zwei Grüne. Die FDP ist mit nur einem Sitz keine Fraktion. Insgesamt sind es 33 Personen. Vorab entschuldigt fehlte am Donnerstag das FDP-Mitglied.