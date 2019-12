Gemeinderat : Seit September läuft der Sitzungsdienst digital

Schwalbach Um die digitale Ratsarbeit, die Einwohnerfragestunde und den EVS-Wirtschaftsplan ging’s bei der Schwalbacher Ratssitzung.

Die Abstimmung über die Teilnahme am Saarlandpakt stand klar im Zentrum der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schwalbach. Die Ratsmitglieder votierten einstimmig dafür (die SZ berichtete). Doch es ging in der Sitzung auch um andere Themen – zum Beispiel um die Einwohnerfragestunde (die an diesem Tag übrigens mangels anwesender Bürgern ausfiel). Die UWG-Fraktion hatte vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) den Antrag gestellt, die Satzung zu ändern beziehungsweise zu ergänzen. Neu sollte es heißen: „Die über Mikrofon geführten Gespräche (Fragen, Vorschläge, Anregungen, Antworten) werden zu Protokollzwecken aufgezeichnet. Nach Behandlung der Niederschrift im Gemeinderat werden die Aufzeichnungen gelöscht. Die anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner sind vor Beginn der Einwohnerfragestunde auf die Aufzeichnung hinzuweisen.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd Schweitzer fand das Ganze noch zu unausgegoren, empfahl eine Beratung im Ausschuss. Ralf Frank, Fraktionsvorsitzender der SPD, unterstützte dies und regte an, noch einmal gemeinsam über die Geschäftsordnung zu diskutieren. Linken-Fraktionschef Sascha Wagner stimmte zu. Auch, wenn Michael Kneib, UWG, einwendete, die Geschäftsordnung stehe gar nicht zur Diskussion und Fraktionschef Ronny Willms betonte, man wolle ja „gar kein großes Fass aufmachen“: Der Antrag fand keine Mehrheit. Mit 30 Ja- und drei Nein-Stimmen (UWG) wurde das Ganze in Ausschuss-Beratungen verwiesen.