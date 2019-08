Polizeibericht : Kirmesbesucher schlägt Flasche auf den Kopf

Polizeieinsatz: Auf der Hülzweiler Kirmes kam es zu einer Schlägerei (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Hülzweiler Zu einer Schlägerei ist es bei der Hülzweiler Kirmes gekommen. Wie die Polizei am Freitag auf SZ-Nachfrage berichtet, hatten sich zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren am späten Samstagabend, 10. August, an einem Boxautomaten auf dem Festplatz zu schaffen gemacht.

Von Ulrike Paulmann

Sie traten beispielsweise nicht nur gegen den Boxsack, sondern auch gegen das Gehäuse.

Als sie vom Personal des Betreibers aufgefordert wurden, dies zu lassen, kam es zuerst zur verbalen, dann zur körperlichen Auseinandersetzung.

Der 22-Jährige schlug den beiden Männern, die den Boxautomaten betreuten (30 und 42 Jahre alt), mit einer Flasche auf den Kopf. Auch der 24-Jährige ging gewaltsam gegen die zwei vor.