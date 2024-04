Elm Feuer brach in einer Garage aus

Glimpflich verlief ein Garagenbrand am frühen Samstagabend im Schwalbacher Ortsteil Elm. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand in der Kreppgartenstraße schnell gelöscht und größerer Schaden verhindert werden. Nach Feuerwehr-Angaben hatte die Ladung eines Anhängers Feuer gefangen, und die Flammen drohten auf die an das Wohnhaus angebaute Garage überzugreifen. Das konnte jedoch von der Feuerwehr verhindert werden. Rup/ Foto: Rolf Ruppenthal/ 27. April 2024

Foto: Ruppenthal