Fußball Der FV Schwalbach rüstet mächtig auf

Der Fußball-Saarlandligist FV Schwalbach rüstet sich für die kommende Spielzeit. „Wir haben vier feststehende Neuzugänge – und damit sind unsere Planungen fast abgeschlossen“, erklärt Trainer Toni Jakic. Die Suche nach Verstärkungen lief dieses Mal nach einem ganz bestimmten Muster. „Wir wollen den nächsten Schritt machen – und nicht, wie so oft in der Vergangenheit, um die Plätze zwölf bis 14, sondern vielleicht Mal um die Plätze acht bis elf mitspielen“, sagt der Übungsleiter: „Mein Co-Spielertrainer Kevin Folz und ich waren uns einig, dass wir dafür mehr erfahrene Spieler in der Mannschaft brauchen.“