Fußball Schwalbacher „Versteckspiel“ sorgt für Frust

Lange Zeit gab es wenige Höhepunkte, doch dann ging es Schlag auf Schlag: Im Spiel in der Fußball-Saarlandliga stand es am Mittwoch zwischen dem FV Eppelborn und dem FV Schwalbach bis kurz vor der Pause 0:0, ehe Giovanni Runco die Gastgeber mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten auf die Siegerstraße brachte. Der 27-Jährige verwandelte in der 37. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Matthias Krauß war von Alexandro Gallace im Strafraum gelegt worden. Sieben Minuten danach legte Runco – nach Zuspiel von Jonas Sträßer – mit einem 17-Meter-Schuss, der unter der Latte einschlug, das 2:0 nach. Nach zehn Minuten im zweiten Spielabschnitt erhöhte Thomas Selensky mit einem 15-Meter-Schuss auf 3:0 – die endgültige Entscheidung. Sträßer verwertete dann noch in der 71. Minute eine Hereingabe am ersten Pfosten zum 4:0-Endstand.