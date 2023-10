Fußball-Saarlandliga Hohe Niederlagen für Schwalbach und Reisbach

Keine Punkte, aber jede Menge Gegentore: Sowohl der FV Schwalbach als auch der SC Reisbach kassierten am Wochenende in der Fußball-Saarlandliga hohe Niederlagen. Schwalbach zog am Sonntag vor 300 Zuschauern zu Hause gegen den FC Homburg II mit 0:5 (0:3) den Kürzeren. Bereits am Samstag hatte Reisbach bei Mitaufsteiger SV Preußen Merchweiler vor 170 Zuschauern mit 1:6 (1:5) den Kürzeren gezogen.