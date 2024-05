Fußball Schwalbachs Trainer will mehr als den Ligaverbleib

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Nachdem der FV Schwalbach nach dem achten Spieltag noch Schlusslicht in der Fußball-Saarlandliga war, hat die Mannschaft von Trainer Toni Jakic jetzt vier Spieltage vor Schluss den Ligaverbleib so gut wie sicher. Als Tabellenzehnter hat der FV Schwalbach elf Punkte Vorsprung vor der „roten Linie“. Damit können die Grün-Weißen weitgehend entspannt in die letzten vier Begegnungen gehen – auch ins Heimspiel gegen den Tabellenfünften SV Hasborn an diesem Sonntag um 15.30 Uhr.