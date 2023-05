Fußball-Saarlandliga Schwalbach stößt den Spitzenreiter vom Thron

Fußball-Saarlandligist FV Schwalbach hat am Sonntag einen unerwarteten Punktgewinn im Kampf um den Ligaverbleib gefeiert – und für einen Wechsel an der Tabellenspitze gesorgt. Der Tabellen-Zwölfte kam vor 150 Zuschauern beim bisherigen Spitzenreiter FC Homburg II zu einem 1:1 (1:0). Die Gastgeber mussten dadurch Rang eins in der Tabelle an die Spvgg. Quierschied abgeben.