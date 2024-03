Fußball „Ein Höhepunkt für den ganzen Verein“

Das Pokalfieber steigt beim Fußball-Saarlandligisten FV Schwalbach. „Dieses Spiel ist ein Höhepunkt für den ganzen Verein“, erklärt Trainer Toni Jakic vor dem Saarlandpokal-Viertelfinale an diesem Mittwoch um 19 Uhr zu Hause gegen den Ligakonkurrenten SV Hasborn. Zum ersten Mal überhaupt in seiner Vereinsgeschichte steht der FV Schwalbach in der Runde der letzten Acht. Und dort soll die Reise noch nicht zu Ende sein. „So oft hat man als Saarlandligist nicht die Chance ins Halbfinale zu kommen. Deshalb will ich, dass wir mit Selbstvertrauen agieren und dass wir das Spiel gewinnen“, erklärt Jakic. Der 31-Jährige ergänzt: „Für uns gibt es zudem eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für dieses Spiel, als genau jetzt.“ Seine Mannschaft feierte drei Siege in Serie in der Liga.