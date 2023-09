Saarlandliga-Schlusslicht FV Schwalbach „Es ist nicht so, dass wir die Nerven verlieren“

Es ist schon etwas länger her, dass die Saarlandliga-Fußballer des FV Schwalbach über einen dreifachen Punktgewinn jubeln konnten: Am 14. Mai siegten die Grün-Weißen am 31. Spieltag der Saison 2022/23 mit 2:1 bei der SG Mettlach-Merzig. Seitdem gab es saisonübergreifend sieben Niederlagen und nur zwei Unentschieden. Die Folge: Aktuell steht das Team von Trainer Toni Jakic mit zwei Zählern aus sechs Begegnungen auf dem letzten Platz – mit fünf Punkten Rückstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz.