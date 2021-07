Fußball : Schwalbacher Gemeindepokal beginnt am Montag

Schwalbacher Gemeindepokal beginnt am Montag

Schwalbach Fußball-Saarlandligist FV Schwalbach ist ab Montag, 19. Juli, Gastgeber des Gemeindepokals der Gemeinde Schwalbach. Im Auftaktspiel treffen am 19. Juli um 17.50 Uhr die zweiten Mannschaften des SV Hülzweiler und des FC Elm aufeinander.

Am zweiten Turniertag, Mittwoch 21. Juli, spielt um 17.50 Uhr Schwalbach II (Landesliga) gegen Elm II (Kreisliga). Danach erwartet Schwalbachs „Erste“ um 19.20 Uhr den Landesligisten SV Hülzweiler. Zum Abschluss der Veranstaltung treffen am Freitag, 23. Juli, um 17.50 zunächst Schwalbach II und Hülzweiler II aufeinander. Um 19.20 Uhr treten im letzten Spiel Hülzweiler und Elm gegeneinander an.