Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Landesliga : Hülzweiler hat im Derby viel vor

Christian Schönberger, Trainer des SV Hülzweiler Foto: Barth

Hülzweiler Dieses Derby wird extrem wichtig! Der SV Hülzweiler empfängt an diesem Sonntag um 15.30 Uhr in der Fußball-Landesliga West den FV Schwalbach II. Nach einem eher mäßigen Saisonstart mit nur drei Punkten aus den ersten drei Begegnungen (Tabellenplatz 13), brauchen die Gastgeber dringend einen Sieg, um nicht frühzeitig den Anschluss an die vordere Tabellenhälfte zu verlieren.