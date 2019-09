Polizei Saarlouis Unfall : Unfall: Alle verletzt, drei Autos kaputt

Schwalbach In der Hauptstraße in Schwalbach kam es am Montag gegen 16 Uhr zu einem Unfall mit drei Autos. Der Fahrer eines Pkw kam laut Polizei aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Zwei entgegen kommende Fahrer bemerkten dies und bremsten bis zum Stillstand ab.

Der Unfallverursacher fuhr jedoch, ohne zu bremsen, auf der Gegenfahrbahn weiter und kollidierte frontal mit dem ersten der stehenden Wagen, der durch die Wucht des Aufpralls auf den dahinter stehenden aufgeschoben wurde. Neben dem Unfallverursacher befanden sich in dessen Auto auch ein Säugling und dessen Mutter. Sie wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem mussten die Fahrerin und der Fahrer der beiden anderen beteiligten Wagen wegen einer Platzwunde am Kopf und dem Verdacht eines Halswirbelsyndroms in ein Krankenhaus eingeliefert werden.