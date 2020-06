Das Freibad in Schwalbach (das Bild zeigt das Nichtschwimmerbecken) wird in den Sommerferien öffnen, das wurde nun entschieden. Foto: Gemeinde Schwalbach

Schwalbach Die Schwalbacher müssen in diesem Jahr nicht auf den Freibadbesuch verzichten – allerdings ist in diesem coronageprägten Jahr vieles anders.

Für das Schwalbacher Freibad sind nun die Würfel gefallen. Und hier zugunsten der Freibadfreunde: „Wir öffnen das Bad vom 1. Juli bis zum 16. August“, informiert Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer auf SZ-Nachfrage. Dieser voraussichtliche Zeitraum entspreche „grob“ den Sommerferien – diese beginnen am Montag, 6. Juli, und enden am Freitag, 14. August.

Das ist ihm zufolge das Ergebnis einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe Hallenfreibad und Veranstaltungshallen, die am Mittwochabend direkt vor Ort, im Bad, stattfand. Der Beschluss sei einstimmig gefallen und er, der Bürgermeister, sei ermächtigt worden, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, berichtet Neumeyer. Den formalen Ratsbeschluss soll es bei der nächsten Sitzung am 2. Juli geben. Man habe am Mittwoch auch vereinbart, dass nach drei Wochen vom Ferienausschuss eine Zwischenbilanz gezogen werde, um gegebenfalls nachzujustieren, was die Öffnungsdauer angehe – ob man beispielsweise doch früher schließen müsse oder länger öffnen könne.