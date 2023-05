Vortrag in Hülzweiler Doc Fleck gibt bei Besuch in der Heimat Tipps zur Gesundheit

„Man kann jeden Tag neu anfangen“: Das ist die gute Nachricht, die die Gesundheits- und Ernährungsexpertin Dr. Anne Fleck den 650 Zuhörerinnen und Zuhörern ins ausverkaufte Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler mitgebracht hat. Die als Doc Fleck bekannte TV-Ärztin und Bestsellerautorin von Ratgebern wie „Energy“, „Ran an das Fett“ oder „Schlank!“ ist eine bundesweit gefragte Referentin. Die Idee zu der Veranstaltung in Hülzweiler hatte das Gesundheitsmanagement des Kreises; Landrat Patrik Lauer war davon sofort begeistert und in Zusammenarbeit mit der IKK Südwest und der Gemeinde Schwalbach war es möglich, die Pionierin der Gesundheitsmedizin einzuladen. Denn im Südwesten nehmen Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen nach wie vor zu, sagt IKK-Vorstand Professor Jörg Loth, weswegen Prävention extrem wichtig sei.