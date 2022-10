Schwalbach : „Wir nehmen ein bisschen Druck aus dem sehr vollen Kessel“

Große Freude herrschte am Montag anlässlich der Inbetriebnahme der Großtagespflegestätte „Schwalbennest“ in der Schwalbacher Hauptstraße. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Schwalbach In der ehemaligen Bäckerei Müller in der Hauptstraße Schwalbach entstehen Krippenplätze für insgesamt zehn Jungen und Mädchen

„Ich freue mich sehr, denn endlich kommt wieder Leben ins Haus“, sagte Ilse Müller und zeigte sich mit der Einrichtung der ehemaligen Bäckerei Müller sehr zufrieden. Dort, wo einmal die lange Backtheke mit der großen Auswahl an Kaffeeteilchen, Brötchen und Kuchen war, stehen jetzt Kindermöbel parat. Neben dem großen, hell und freundlich eingerichteten Betreuungsraum, der viel Platz zum Spielen und gemeinsamen Essen bietet, sind im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses in der Schwalbacher Hauptstraße ein gemütlicher Ruheraum sowie eine Küche und Sanitärraume, die perfekt auf die Bedürfnisse der Kinder und der Tagesmütter abgestimmt sind, entstanden.

Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer, der gemeinsam mit Vertretern der KEB Dillingen zum Pressetermin eingeladen hat, schwelgte zunächst einmal in Erinnerungen. „Für mich ist dieser Raum ein Stück weit Erinnerung an die große Theke, an die Brötchen und vor allem an die Pyramidentorte“, sagte er. Viele Jahre lang war die Bäckerei Müller in der Hauptstraße 247 beheimatet, danach wurden die Räume als Reisebüro und später als Corona-Teststelle genutzt. Und eigentlich wäre auch schon eine Nachnutzung vereinbart gewesen, hätte Bürgermeister Neumeyer nicht den Hauseigentümer Karl-Heinz Raubuch angesprochen.