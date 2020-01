Infoveranstaltung in Hülzweiler : Großes Interesse an Windpark-Thematik

Hülzweiler Volles Haus in Hülzweiler: Fast 200 Menschen kamen zu einer Infoveranstaltung, bei der es um einen möglichen neuen Windpark ging.

„Danke für die fruchtbare Diskussion. Alles ist notiert“: Sichtbar zufrieden hat Schwalbachs Bürgermeister Hans-Joachim Neumeyer am Dienstagabend eine gut besuchte Infoveranstaltung im Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler beendet. Fast 200 Menschen, so seine Schätzung, waren gekommen, um Näheres zu einem möglichen Windpark mit drei bis vier Windkraftanlagen im Bereich nördlich der Autobahn 8 (ehemals Sportplatz Sanken in Hülzweiler) zu erfahren. Das Wörtchen „möglich“ betonte Neumeyer sehr oft, sagte immer wieder „Ich bleibe im Konjunktiv“ – denn ob ein solcher Park kommt, ist offen.