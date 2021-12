Nach Betrug im Internet : Ermittlungen führen zu Betrügern in Schwalbach

Ermittlungen führen zu Betrügern in Schwalbach

Schwalbach Voller Erfolg für die Polizei: Bei einer Durchsuchung in Schwalbach haben die Beamten am Mittwoch rund 150 Gegenstände entdeckt, die sich mehrere Menschen zuvor durch Betrug ergaunert hatten. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um allerlei Konsumgüter – unter anderem um Dekoartikel, Spirituosen und hochwertige Gartenmöbel.

Mehrere Monate waren die Ermittlungen durch den Kriminaldienst in Völklingen wegen bandenmäßigen Betruges gelaufen. Am Mittwoch vollstreckten die Beamten schließlich den Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Saarbrücken in insgesamt drei Objekten