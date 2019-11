Elisabethenverein : Kaffeenachmittag in Schwalbach

Griesborn Der Elisabethenverein Herz Jesu Griesborn lädt für Mittwoch, 13. November, um 15 Uhr zu seinem Kaffeenachmittag in den Gemeindesaalbau in Schwalbach ein. Die Akteurinnen bieten ein besinnlich-heiteres Unterhaltungsprogramm an.

