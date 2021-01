Brand in Hülzweiler : Verletzter bei Garagenbrand in Hülzweiler

Hülzweiler Auto fängt am Samstag bei Arbeiten Feuer: 24 Wehrmänner im Einsatz. Mann erleidet Verbrennungen.

In der Fraulauterner Straße in Hülzweiler hat es Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in eine Garage gebrannt. Ein Mann arbeitete an einem PKW, als dieser aus bisher unbekanntem Grund zu brennen begann. Der Mann erlitt Verbrennungen an den Händen. Die Freiwilligen Feuerwehren Schwalbach und Hülzweiler rückten mit insgesamt vier Fahrzeugen und 24 Helfern zur Einsatzstelle aus.