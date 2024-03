Schwalbach Ein Superhelden-Tattoo für den guten Zweck

Schwalbach · Das Tattoostudio „Farbstoff – die Tattoo-Galerie“ organisiert am Samstag, 23. März, von 9 bis 17 Uhr eine Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe Saar in Homburg. Katja und Michael Schramm betreiben seit zehn Jahren ihr Tattoostudio in der Schwalbacher Hauptstraße 251. Daneben ist es dem Ehepaar ein besonderes Anliegen, sich sozial zu engagieren.

11.03.2024 , 18:17 Uhr

Katja und Michael Schramm sowie Jessica Rosche (von links) freuen sich auf jeden Besucher, der sich an der Spendenaktion beteiligt. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus