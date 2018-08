„Ein Sommernachtstraum“ auf der Freilichtbühne

Die Wettervorhersage verspricht angenehme Temperaturen, also nichts wie los zum idyllischen Spielort, der Freilichtbühne in Hülzweiler.

Nach einer einwöchigen Spielpause aufgrund der Hülzweiler Kirmes starten die Mitglieder der Truppe unter der Spielleitung von Michael Schwed nun zum Endspurt. Los geht es am Samstag, 18. August, um 21 Uhr mit der Abendvorstellung, die vor allem durch die Lichteffekte begeistert. Am Sonntag, 19. August, treten die Schauspieler dann zum großen Finale an.

Karten gibt es jeweils an der Tageskasse. Eintritt: Erwachsene neun Euro, Kinder bis 16 Jahre: fünf Euro, Familienkarte: 23 Euro, Gruppen (ab 20 Personen) 20 Prozent Ermäßigung. Weitere Informationen im Internet.

(cim)